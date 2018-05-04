Фигурантов дела о растрате при строительстве «Восточного» приговорили к колонии

Бывший руководитель «Спецстройсервиса» при Спецстрое России и ещё двое предпринимателей получили сроки заключения от 6,5 до 7,5 лет за растрату при строительстве космодрома «Восточный». По данным пресс-службы СК РФ, 94-й гарнизонный военный суд признал Андрея Ярцева, Владимира Денискина и Николая Шкадина виновными в растрате 250 миллионов рублей из бюджета. По утверждениям следствия, «Спецстройсервис», которым в тот момент руководил Ярцев, заключил договор на сумму почти миллиард рублей на поставку 6 тысяч металлоконструкций, которые были необходимы для строительства комплекса по предпусковой подготовке ракет на космодроме «Восточный». Закупку «Спецстройсервис» делал у «Стройконструкции С», которой руководил другой фигурант дела. Суд пришёл к выводу, что металл был куплен по завышенным ценам.

Денискин получил 7,5 года лишения свободы, Ярцев — 7 лет, а Шкадин — 6,5 года в колонии общего режима. По информации «Коммерсанта», адвокаты осуждённых подали апелляции на это решение. По утверждениям Ярцева, хищение денег не произошло, а комплекс для предпусковой подготовки ракет был достроен.

Напомним, строительство космодрома Восточный в Амурской области начали в 2012 году. В ходе строительства были заведены десятки уголовных дел, связанных в основном с коррупционными преступлениями. Строители также не раз жаловались на невыплату зарплат.

В феврале Дальневосточный окружной военный суд приговорил экс-руководителя ФГУП «Дальспецстрой» Юрия Хризмана, а также его сына Михаила, бухгалтера организации Владимира Ашихмина и экс-спикера хабаровской краевой думы Виктора Чудова к срокам от 5,5 до 12 лет лишения свободы по делу о хищениях при строительстве «Восточного».

За год до этого, в феврале 2017 года, глава «ВИП-Стройинжиниринга» Вадим Митряков получил четыре года колонии за хищение 1,3 миллиарда рублей в ходе строительства космодрома. В ноябре троих инженеров космодрома приговорили к лишению свободы за взятки в размере 6,5 миллиона рублей.