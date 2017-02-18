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20 Фев 2017 15:20 | Метки: Новости

Глава строительной компании получил четыре года тюрьмы за хищения на Восточном

Симоновский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии гендиректора «ВИП-Стройинжиниринга» Вадима Митрякова по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный, передаёт РИА Новости. 

По версии следствия, Митряков, действуя в составе организованной группы, с сентября 2013 года по июнь 2015 года представил в ФГУП «Спецстройтехнологии» при «Спецстрое России» подложные документы, позволившие выиграть конкурс на строительство жилых домов и объектов транспортного хозяйства космодрома Восточный. После победы в конкурсе компания заключила договоры подряда для создания видимости выполнения работ на сумму свыше 562 миллионов рублей, а остальные 1,3 миллиарда рублей, считает следствие, были похищены и легализованы.

На стадии предварительного расследования, следует из оглашённого приговора, Митряков заключил сделку со следствием, признал вину и дал показания об обстоятельствах хищения, а также о соучастниках преступления. Суд рассмотрел выделенное в отдельное производство дело Митрякова в особом порядке, то есть без исследования доказательств. 

Претензии правительства к Федеральному агентству по специальному строительству возникли в 2015 году, когда из-за обрушения секции казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске погибли 24 военнослужащих. В ноябре 2015 года вследствие ошибок ведомства на космодроме Восточный пришлось перенести на 5 месяцев пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Проверки правительства выявили, что «Спецстрой» привлекал некомпетентных подрядчиков без необходимого оборудования.
В ноябре 2016 года Благовещенский суд Амурской области признал виновным в присвоении денежных средств руководителя компании, которая выполняла работы на космодроме Восточный. По версии следствия, в 2013 году компании осуждённого было поручено выполнить комплекс строительно-монтажных работ на космодроме Восточный, для этого ей было перечислено 2,7 миллиона рублей. Подрядчик отчитался о выполнении работ на сумму 990 тысяч рублей, остальные 1,7 миллиона рублей он перевёл на счёт другой организации, позднее средства были обналичены.

В конце ноября 2016 года президент России Владимир Путин принял решение об упразднении «Спецстроя».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «ТВ Центр»

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