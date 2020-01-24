Фигуранта дела о ЧП в отеле Перми отпустили под подписку о невыезде

Сотрудника подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разифа Исмакаева, который является фигурантом дела о гибели людей при затоплении отеля «Карамель» в Перми кипятком, отпустили под подписку о невыезде, пишет РБК-Пермь. Ранее ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю РБК сообщили, что инспектор по пожарному надзору Разиф Исмакаев принял все необходимые меры в рамках своих полномочий в ходе плановой проверки помещения отеля в феврале прошлого года. По её результатам собственника помещения привлекли к административной ответственности из-за того, что он использовал подвальное помещение для отеля и не ввёл дополнительные противопожарные меры безопасности. Собственнику вынесли предупреждение и установили срок исправления выявленных нарушений, сообщили в ведомстве.

Напомним, из-за прорыва трубы с кипятком в хостеле «Карамель» в Перми в ночь на 20 января пять человек, в том числе ребёнок, погибли. Шесть человек получили ожоги. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Рассмотрение дела передали в Москву. 22 января в рамках расследования уголовного дела задержали сотрудника МЧС Исмакаева.