ФИФА исключила влияние решения МОК на подготовку к ЧМ-2018 в России

Решение Международного олимпийского комитета о недопуске сборной России на Олимпиаду-2018 в Южной Корее не повлияет на подготовку к чемпионату мира по футболу в 2018 году, со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА) пишет ТАСС.

«ФИФА приняла к сведению принятое МОК решение в отношении российских спортсменов. Оно не влияет на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, поскольку мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить наилучшую организацию мероприятия», — сообщили в федерации.

В ФИФА добавили, что не будут отстранять футболистов от участия в соревнованиях только на основании подозрений в приёме допинга.

«Если будет достаточно доказательств нарушения любых антидопинговых правил любым спортсменом, ФИФА наложит соответствующие санкции. С другой стороны, следует подчеркнуть, что санкции не могут налагаться на основании простых подозрений или ограниченных фактов», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что активно сотрудничают с Всемирным антидопинговым агентством по поводу случаев приёма допинга и футболистов, упомянутых в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена, который был посвящён допингу в российском спорте. В докладе говорилось, что в России существует государственная система приёма допинга.

Напомним, накануне Международный олимпийский комитет принял решение приостановить членство в организации Олимпийского комитета России (ОКР). Такое решение было принято после докладов двух комиссий МОК, которые расследовали случаи приёма допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Также национальная сборная России не примет участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Российские спортсмены смогут поехать на соревнования под нейтральным флагом. В решении МОК также говорится, что никто из организаторов сочинской Олимпиады не будет допущен до Игр в Пхёнчхане, российских спортивных чиновников на соревнования не аккредитуют, а вице-премьера России Виталия Мутко, который в 2014 году занимал должность министра спорта, пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах.