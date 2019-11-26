Фетисов: Россия — самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а также двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, комментируя намерение ВАДА ввести против российского спорта новые санкции, заявил, что Россия — самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта.

«Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда есть, что ВАДА примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально», — цитирует ТАСС заявление Фетисова.

Спортсменам из России в ближайшие четыре года могут запретить выступать на международных соревнованиях под флагом страны. Также в РФ будет запрещено проводить международные турниры.

Напомним, после обнаружения в начале 2019 года несоответствия в базе данных допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории, которую передала российская сторона, ВАДА рекомендовала исполнительному комитету организации признать, что Российское антидопинговое агентство не соответствует стандартам международного антидопингового кодекса. Окончательное решение ВАДА примет 9 декабря.