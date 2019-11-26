Глава РУСАДА назвал нормальным выступление россиян под нейтральным флагом

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус ответил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, который раскритиковал его за позицию по выступлению российских спортсменов в нейтральном статусе, пишет «Интерфакс».

Зюганов обрушился с критикой слов Гануса в Twitter.

«"Мы привыкли уже, что идем под нейтральным флагом", - заявил глава РУСАДА Ю. Ганус. Хотел бы напомнить г-ну Ганусу, что мы - народ-победитель. А потому слышать подобные рассуждения, особенно в преддверии 75-й годовщины Дня Победы, категорически недопустимо», — написал председатель КПРФ.

Ганус, отвечая на критику в свой адрес, подчеркнул, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на спортивных чиновниках.

«Участие наших спортсменов под нейтральным флагом считаю нормальным, они не должны платить за ошибки спортивных чиновников. Но участие сборных и спортсменов под нейтральным флагом считаю прямой ответственностью спортивных чиновников России. Но вы об этом предпочитаете умалчивать. И только соответствие РУСАДА на четвертый год вернуло флаг и гимн всему спорту, кроме легкой атлетики, где кризис внутри ВФЛА не мог не остаться незамеченным. И это ответственность спортивных чиновников. А наши спортсмены как всегда становятся заложниками старых подходов вашей эпохи», - обратился к Зюганову Ганус.

Ганус также сетует на отсутствие реакции Зюганова на волну проблем отечественного спорта.

«Разгосударствление нашего спорта на ваших глазах, при вашем молчаливом согласии идёт пятый год, когда мы не слышим гимн и не видим флаг. Мой дед, прошедший войну и получивший ранение при поднятии флага, говорил, что флаг всегда был вдохновением даже при неравных атаках, поднимая дух и укрепляя стойкость. Каждый знаменосец был мишенью нескольких снайперов», — заявил Ганус.

«Легкая атлетика России, стратегическая, базовая федерация нашего спорта давно находится в затянувшемся кризисе. И где ваше беспокойство в связи с этим?», – задаётся вопросом глава РУСАДА.

Ранее стало известно, что комитет по соответствию рекомендовал WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Российские спортсмены – в случае соответствующего решения – смогут выступить на летних ОИ-2020 в Токио только под нейтральным флагом, как это было и на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.