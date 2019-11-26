Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил, пишет The New York Times.

Запрет предлагается распространить на четыре года. Если исполком ВАДА поддержит рекомендацию, сборная России пропустит Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. При этом комитет рекомендовал позволить российским спортсменам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом, сказано в отчете комитета, на который ссылается NYT. В комитете ВАДА подтвердили подлинность рекомендаций.

Исполнительный комитет ВАДА рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.

Ранее комитет ВАДА рекомендовал признать, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует стандартам антидопингового кодекса. Такую рекомендацию дали из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.