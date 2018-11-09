ФБК пообещал заплатить штрафы за всех участников митинга 9 сентября в Екатеринбурге

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального оплатит административные штрафы всех участников митинга против пенсионной реформы 9 сентября в Екатеринбурге, заявил Znak.com глава уральского штаба Навального Юрий Кузьминых.

По его словам, осуждённые отправляют свои административные протоколы на электронную почту ФБК и после этого за них оплачивают штраф. Точная сумма, которую предстоит заплатить фонду за екатеринбургских митингующих, пока неизвестна, так как прошла лишь половина судов по всем задержанным во время акции, а по выписанным штрафам подаются апелляции.

Напомним, акция 9 сентября в Екатеринбурге не была согласована региональным министерством общественной безопасности, но сторонники Навального и противники увеличения пенсионного возраста вышли на площадь Кирова, откуда они планировали пройти шествием до Октябрьской площади и устроить митинг. Полицейские и сотрудники Росгвардии попытались жёстко подавить шествие, три раза в разных местах перекрыв тротуар, попутно выхватывая людей из толпы, а затем разогнали митинг, взяв людей в кольцо на Октябрьской площади и выпустив только после фиксации паспортных данных. Всего на митинге были задержаны 184 человека, в том числе 24 несовершеннолетних.