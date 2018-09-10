«ОВД-инфо»: В Екатеринбурге на митинге сторонников Навального задержаны 183 человека

В Екатеринбурге на прошедшей накануне несанкционированной акции сторонников Алексея Навального были задержаны 183 человека, сообщает «ОВД-инфо». Данные были актуальны на 5:22 утра 10 сентября. На сайте проекта опубликован список тех, кто был доставлен в полицию Екатеринбурга или находился в автозаках возле отделения.

На всех задержанных участников несанкционированного митинга и шествия сторонников Навального составили протоколы по статье 20.2 КоАП за нарушение порядка проведения митингов. Несколько задержанных подчеркнули, что не участвовали в протестной акции и просто проходили мимо.

Интересно, что в списке оказался экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман — он действительно оказался в автозаке, но его не задерживали, он прошёл в автобус сам. Также в списке два журналиста портала E1.ru — Сергей Панин и фотокорреспондент Дмитрий Емельянов — и журналист 66.ru Дмитрий Антоненков. Из-за незаконного задержания корреспондентов уральских изданий руководители ведущих СМИ Свердловской области написали открытое письмо начальнику ГУ МВД по Свердловской области Михаилу Бородину.

«Подобные действия недопустимы и опасны для всего общества. Мы считаем, что ГУ МВД по Свердловской области должно принести извинения задержанным журналистам и публично признать ошибочность подобных действий. Сотрудники правоохранительных органов должны быть проинструктированы о принципах работы журналистов, чтобы такие случаи не повторялись впредь», — говорится в открытом письме.

В перечне задержанных есть Фёдор Шеремет — сын известного екатеринбургского журналиста Иннокентия Шеремета. Как сообщал E1.ru, ведущий Иннокентий Шеремет вчера приехал в отделение полиции к сыну.

До начала акции были также задержаны глава местного штаба Навального Юрий Кузьминых и волонтёр Кирилл Денисов. Сегодня их ждёт суд по статье 19.3 КоАП.

Акции сторонников Навального против пенсионной реформы прошли во многих городах России, их согласовали только в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках. В Санкт-Петербурге 7 сентября власти отозвали согласование, объяснив это коммунальной аварией. В Москве акция также была несогласованной.

По данным «ОВД-инфо», в целом по стране было задержано более тысячи человек. Больше всего задержанных — 452 человека — оказалось в Санкт-Петербурге.