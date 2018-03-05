ФАС завела дело против МТС и «Мегафона» из-за внутрисетевого роуминга

Федеральная антимонопольная служба завела дело против операторов связи МТС и «Мегафон» после проверки отчётов об отмене внутрисетевого роуминга, пишет «Дождь». ФАС установила, что документы не соответствуют требованиям предупреждений.

По мнению ведомства, предложенная операторами стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена. Также ФАС признала необоснованной введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами домашнего региона.

В конце января 2018 года ФАС отправила МТС разъяснение, в котором сообщила о недопустимости ухудшения услуг связи для потребителей. В письме также говорилось, что для этого нет экономических оснований.

«Вместе с тем МТС не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России. В частности, продолжает распространять требование о дополнительной оплате в размере 15 руб./сут. за расширение зоны действия пакета за пределами домашнего региона в поездках по России и вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки "из дома" на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали», — сказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Он добавил, что операторы не исполнили предупреждений, поэтому ФАС решила завести дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства», — сказал замглавы ФАС.

В сентябре 2017 года стало известно, что Минкомсвязи, ФАС и сотовые операторы договорились об отмене роуминга внутри России. Введение этой процедуры отсрочили до июля 2018 года. Изначально отменить роуминг для россиян внутри страны ФАС требовала в июле прошлого года, однако с этим требованием никто из операторов не справился.