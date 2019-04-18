ФАС завела дело на Headhunter и Superjob

Федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении сервисов по подбору работников и вакансий Headhunter, Superjob, Rabota.ru, сообщается на сайте УФАС.

По версии ведомства, они мешали работе компаний, которые продают программное обеспечение для автоматизированного подбора персонала. Одна из таких компаний пожаловалась на рекрутёров в ФАС: её клиент пытался использовать сторонние программы, которые ищут персонал по базам одного из трёх сервисов. Оказалось, что его администрация блокирует учётные записи, использующие подобные программы.

Запрет использовать программы по автоматизированному подбору персонала есть в правилах всех трёх сервисов, на которые ФАС завела дело. По оценке ведомства, Headhunter, Superjob и Rabota.ru «занимают коллективное доминирующее положение» на рынке услуг по поиску работы и персонала. В ФАС сочли, что запрет на использование автоматизированного подбора персонала может ограничить доступ компаний-разработчиков такого софта на рынок, закон о защите конкуренции это запрещает.

Разработчики сервисов для поиска персонала начали жаловаться на массовые блокировки работодателей на сайте Headhunter в феврале, в частности, об этом писал бета-тестер сервиса FriendWork Максим Борщёв. Тогда в пресс-службе Headhunter изданию vc.ru напомнили, что правила использования базы компании запрещают работу с автоматизированными системами с 2013 года. Раньше нарушителям делали устное предупреждение, компания начала их блокировать после нескольких попыток скачать всю базу в 2018 году.