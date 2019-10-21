ФАС возбудила дело против «Победы» за рекламу лекарств на борту

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против авиакомпании «Победа» по подозрению в нарушении закона «О рекламе». В ФАС поступила жалоба о том, что на борту «крутили» аудиорекламу лекарства от укачивания, пишет РИА Новости.

«В случае подтверждения факта нарушения закона "О рекламе" компании будет выдано предписание о прекращении дальнейшего распространения такой рекламы, а также назначен штраф в размере от 40 до 100 тысяч рублей», — сообщили в ФАС.

«Победа», по данным РБК, возражает по поводу возбуждения дела. Представитель авиакомпании сообщил, что антимонопольная служба обвиняет их по статье № 20 «Реклама на транспортных средствах и с их использованием», согласно которой при размещении рекламы на транспортном средстве должны быть соблюдены требования правил дорожного движения.

«Согласно Воздушному кодексу, самолёт относится к летательному аппарату, а не транспортному средству и правилам дорожного движения не подчиняется», — заявили в компании.

Кроме того, в «Победе» заявили, что получают значительный доход от такой рекламы. Это, по словам представителя лоукостера, позволяет удерживать цены на низком уровне. В случае запрета аудиорекламы на борту «Победа» не исключает повышения цен на билеты.

Напомним, ранее компания обещала поднять цены на авиабилеты в Россию из зарубежных аэропортов на 40% с 28 октября. После этого заявления Генпрокуратура поручила Московской транспортной прокуратуре провести проверку действий авиакомпании «Победа» из-за повышения тарифов.