«Победа» поднимет цены на авиабилеты в Россию из зарубежных аэропортов на 40%

Лоукостер «Победа» с 28 октября на 40% поднимет цены на билеты на рейсы, следующие из зарубежных аэропортов в Россию, пишет Znak.com. Рост стоимости вызван решением Московского городского суда, который запретил взимать с пассажиров дополнительную плату в размере 25 евро за регистрацию на стойках в зарубежных аэропортах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя авиакомпании Елену Селиванову.

«Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро», — говорит Селиванова.

По словам представителя лоукостера, на данный момент более 90% клиентов, совершая полёт из-за границы в Россию, регистрируются онлайн и 25 евро не платят.

«Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются. Решение суда убивает эту философию. Вместе с нашими клиентами мы победили в прошлом году негативное влияние подорожания топлива и вместе нашли возможность сэкономить. К сожалению, нас заставили отказаться от этой общемировой практики и вынуждают увеличить тарифы для всех клиентов, даже если они регистрируются самостоятельно онлайн», — рассказал «Ведомостям» гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Напомним, в России плата за регистрацию на стойке включена в аэропортовые сборы и в стоимость билетов, но за рубежом регистрацию на стойке авиакомпания оплачивает отдельно.

Иск к «Победе» с требованием отменить дополнительную плату за регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах подала прокуратура РФ. Щербинский районный суд ведомству отказал, но Мосгорсуд иск удовлетворил.