Прокуратура возьмёт под контроль повышение тарифов на рейсы «Победы»

Прокуратура проверит подорожание билетов на рейсы «Победы» из зарубежных аэропортов, пишет «Медуза». Компания обещала поднять цены на авиабилеты в Россию на 40%.

Генпрокуратура поручила Московской транспортной прокуратуре провести проверку действий авиакомпании «Победа» из-за повышения тарифов на перелёты из зарубежных аэропортов.

Как заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, в ходе проверки будет дана оценка правомерности повышения стоимости авиабилетов, в случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования.

«Победа» объявила, что поднимет цены на рейсы из зарубежных аэропортов на 25 евро с 28 октября. Это было сделано после того, как Мосгорсуд запретил авиакомпании взимать плату за регистрацию в аэропорту.