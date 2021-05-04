ФАС разрешила строить в России вышки 5G

Федеральная антимонопольная служба разрешила строительство вышек 5G в России, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее ходатайство подавали компании «Ростелеком», «Башинформсвязь» (дочерняя структура «Ростелекома» в Башкортостане), «ВымпелКом» и «МегаФон».

«ФАС одобрила операторам связи заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G», — говорится на сайте ведомства.

В ФАС отметили, что использование вышек будет доступно для всех операторов, находящихся на российском рынке, а детальные условия использования инфраструктуры будут разработаны в ближайшее время. В ведомстве подчеркнули, что вышки 5G поспособствуют значительному улучшению мобильной связи в России.

Ранее Минкомсвязи предложило отказаться от внедрения в стране сети 5G — в министерстве заявили, что строить такую инфраструктуру нецелесообразно.