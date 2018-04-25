ФАС предписала Tele2 устранить национальный роуминг до 31 мая

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала оператору связи Tele2 предписание об устранении национального роуминга в срок до 31 мая, со ссылкой на материалы регулятора пишет «Интерфакс».

«В срок до 31 мая 2018 года ООО "Т2 Мобайл" надлежит установить и ввести абонентские тарифы на экономически обоснованном уровне на территории, на которой абоненты ООО "Т2 Мобайл" попадают в режим национального роуминга на территории Российской Федерации, за исключением территории республики Крым и города Севастополя», — говорится в предписании ФАС.

Компания «Т2 Мобайл» должна прекратить нарушение пункта 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, которое выразилось в установлении и поддержании монопольно высоких абонентских тарифов в национальном роуминге на территории РФ, за исключением Крыма и Севастополя. О выполнении предписания Tele2 должен уведомить ФАС в течение пяти дней с момента его выполнения.

Ранее, 10 апреля, ФАС признала Tele2 нарушителем по делу о национальном роуминге. Служба признала, что Tele2 установил монопольно высокую цену на услуги связи в национальном роуминге, при этом в действиях оператора отсутствуют нарушения при заключении межоператорских роуминговых соглашений на территории РФ.

Антимонопольная служба возбудила в отношении операторов «большой четвёрки» (ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком» и ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2)) дела о национальном роуминге летом 2017 года. ФАС заподозрила компании в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге, а также при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории РФ.

Изначально ведомство предписывало компаниям устранить нарушения до конца 2017 года. В конце года служба заявляла, что у Tele2 больше процент абонентов, которые путешествуют в условиях домашнего тарифного плана, поэтому компании продлили срок исполнения предупреждения до мая. «Большой тройке» служба давала срок до конца января 2018 года.