«Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса

Песенный конкурс «Евровидение-2020» отменен, сообщается в официальном Twitter-аккаунте конкурса.

Организаторы подчеркнули, что в последние недели рассматривали различные варианты изменения формата, чтобы конкурс все-таки состоялся, но в итоге на фоне растущей неопределённости из-за закрытия границ приняли решение о его полной отмене.

Конкурс должен был пройти в Нидерландах в конце мая. От России на «Евровидении» должна была участвовать группа Little Big.

Накануне сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс чемпионат Европы по футболу — 2020 на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Множество спортивных соревнований также отменено в России.