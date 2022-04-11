Евросоюз внёс 20 российских авиакомпаний в чёрный список

Еврокомиссия внесла 20 российских авиакомпаний в так называемый европейский список воздушной безопасности (EU Air Safety List). Попавшим в этот список авиакомпаниям запрещены полёты над территорией Евросоюза. В перечень включили «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Россию» и «Победу».

«Решение отражает нашу глубокую озабоченность, связанную с ускоренной перерегистрацией иностранных самолётов в России и разрешением их к эксплуатации без сертификатов лётной годности. Это является нарушением международных стандартов авиационной безопасности», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

В заявлении также приводятся слова еврокомиссара по транспорту Адины Валеан:

«Я хочу чётко заявить, что данное решение не является очередной санкцией против России, оно было принято исключительно на основании технических соображений и соображений безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой».

Евросоюз в конце февраля запретил продажу России самолётов и комплектующих к ним, а также оказание российским авиакомпаниям услуг по страхованию и техобслуживанию гражданских самолётов. 14 марта Владимир Путин подписал закон, подразумевающий «повышение устойчивости транспортного комплекса» и возможность выдачи национальных сертификатов лётной годности для иностранных самолётов.

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