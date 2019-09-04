Евросоюз может продлить антироссийские санкции ещё на полгода

Евросоюз планирует на шесть месяцев продлить санкции в отношении физических и юридических лиц РФ, срок действия которых должен был истечь 15 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

По словам дипломата, официально это решение совета ЕС будет утверждено и вступит в силу уже на следующей неделе.

На сегодняшний день в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму.

Последний раз санкции против России продлевались в марте этого года. Из-за ситуации в Керченском проливе в чёрный список попали восемь российских военных. Сейчас в него входит 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины, и 44 юрлица, в основном это органы власти и военные формирования самопровозглашённых ДНР и ЛНР.