ЕВРАЗ приобрёл оборудование для реабилитации детей после операций в больницах Нижнего Тагила и Качканара

ЕВРАЗ приобрёл современное оборудование для физиотерапевтических кабинетов детской городской больницы Нижнего Тагила и Качканарской детской поликлиники. В учреждения поставили аппараты магнитотерапии, которые используют для восстановления опорно-двигательных функций, нервной, сердечно-сосудистой, мышечной системы, органов дыхания. Тагильская горбольница получила также специальный термостат большого объёма для поддержания необходимой температуры парафина, применяемого в лечебных целях.

«Парафино- и магнитотерапия востребованы в физкабинетах нашей больницы, – отметил главврач нижнетагильской детской больницы Дмитрий Клейменов. – В день на такие процедуры приходит порядка 40 детей. ЕВРАЗ очень помогает нашей больнице. Ранее компания помогла укомплектовать стационар на Кузнецкого новыми специализированными кроватями».

Приобретение оборудования для медучреждений стало возможно благодаря участию металлургов и горняков компании в акции «Ноль тоже рекорд». ЕВРАЗ выделил средства за каждого её участника. Итоговая сумма составила 300 тысяч рублей.

«Каждый прибор, приобретенный ЕВРАЗом в рамках акции “Ноль – тоже рекорд”, востребован. Наши сотрудники уже оценили их функциональность. Благодарны и родители маленьких пациентов», – рассказала заведующая детской поликлиникой качканарской ЦГБ Галина Домнина.

Челлендж по безопасности «Ноль — тоже рекорд!» проходил в конце 2019 года. Его поддержали 3 тысячи человек. Участники акции делали в фотозонах на предприятиях ЕВРАЗа и в образовательных учреждениях видеоселфи и выкладывали их в свои соцсети со специальными хештегами. За каждый пост компания перечислила по 100 рублей детям с ограниченными возможностями здоровья, а также больницам Нижнего Тагила и Качканара.

Ранее сотрудники ЕВРАЗа приняли участие в челлендже «Мы не рискуем». По его завершению компания направит за каждый пост в соцсетях маску и антисептик в больницы городов, где расположены предприятия компании. В мае ЕВРАЗ также передал дезинфицирующие растворы, средства индивидуальной защиты и приборы для очистки и обеззараживания воздуха в тагильские детские сады. Данная помощь была оказана для обеспечения безопасности воспитателей, медиков, детей и их родителей.