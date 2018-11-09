ЕВРАЗ помог тагильским тхэквондистам завоевать медали всероссийских соревнований

С 5 по 7 ноября в Екатеринбурге прошли всероссийские соревнования по тхэквондо ИТФ, в которых приняли участие более 550 спортсменов из 23 регионов России. Финансовую поддержку в организации поездки тагильской команды оказала горно-металлургический компания ЕВРАЗ, рассказалаи АН «Между строк» в пресс-службе корпорации.

«В соревнованиях за победу боролись спортсмены СШОР "Уралец", одним из тренеров которых является инженер конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК Владимир Морозов», — отметили в компании.

Призёрами и победителями стали: в возрастной группе 11–13 лет по программе спарринг первое место — Цыганова Елизаветта (до 35 кг), второе место — Столбова Елизавета (до 30 кг), Морозова Мария (до 50 кг), Камаев Михаил (до 55 кг); в возрастной группе 14–15 лет третье место — Клюкин Всеволод и Дырнова Татьяна; в возрастной группе 16–17 лет второе место — Цыганов Степан (до 51 кг).