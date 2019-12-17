ЕВРАЗ подписал контракт с Danieli на реконструкцию рельсобалочного цеха НТМК

Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв подписал контракт с компанией Danieli на реконструкцию рельсобалочного цеха, сообщает пресс-служба холдинга. Сумма контракта на поставку технологического оборудования составит 80 млн евро.

Модернизацию стана планируется завершить в 2022 году. Технологическое оборудование и средства автоматизации будут изготовлены компанией Danieli и смонтированы под надзором зарубежных специалистов. Мощность стана после реконструкции увеличится с 800 тысяч тонн металлопроката в год до 950 тысяч тонн, длина раскатного поля возрастет до 108 метров.

Техническое переоснащение рельсобалочного цеха позволит расширить сортамент стана и начать выпуск в подразделении новых видов металлопроката — цех начнёт производство U-образных шпунтов шириной до 600 мм, двутавров высотой от 130 до 600 мм и шириной до 300 мм, железнодорожных рельсов по европейским стандартам (длиной до 25 м), крановых рельсов, несимметричных L-образных полособульбов высотой от 270 мм до 600 мм.