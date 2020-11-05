ЕВРАЗ передал медикам Нижнего Тагила почти миллион средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом

ЕВРАЗ помог обеспечить медицинские и социальные учреждения Нижнего Тагила средствами индивидуальной защиты и антисептиками в пандемию коронавируса. Передача СИЗов городу проходила сегодня, 5 ноября, возле Дворца молодёжи. Компания закупила для медиков около 700 тысяч одноразовых масок, более 220 тысяч пар перчаток и 62 тысячи бахил, а также ещё 3,5 тысячи защитных комбинезонов.

«Мы, как компания, одними из первых и в регионе, и по стране стали применять самые исчерпывающие меры по защите сотрудников от новой коронавирусной инфекции, — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона “Урал” Денис Новоженов. — Сейчас в городе очень тяжёлая ситуация, вторая волна превысила первую по количеству заболевших. Мы по мере возможностей поддерживаем наши города. В первую очередь помогаем медикам, тем людям, которые в пандемию находятся на передовой, борются за жизни горожан. Сегодня новую партию помощи доставили уже три КамАЗа, а не два. И дальше мы также планируем помогать нашим городам (Нижнему Тагилу и Качканару)».

Помимо СИЗов, ЕВРАЗ закупил также 105 пятилитровых канистр с антисептиком для рук и более пяти тысяч литров дезинфицирующего средства для обработки поверхностей. Всего на помощь городским больницам, поликлиникам и бригадам скорой помощи в этот раз было направлено 8 млн рублей. При этом с апреля по октябрь компания выделила на борьбу с COVID-19 в Нижнем Тагиле и Качканаре свыше 70 млн рублей. По словам тагильского мэра Владислава Пинаева, сегодня город поддерживают в борьбе с COVID-19 многие предприятия, но именно ЕВРАЗ является лидером по объёму оказываемой помощи.

«Вместе с главврачами лечебных учреждений мы аккумулировали в единую таблицу все те средства, в которых сегодня нуждаются наши поликлиники, больницы, скорая помощь. Обратились за помощью в ЕВРАЗ, и он нам в очередной раз не отказал. Я уже сделал для себя определённые выводы — насколько важно тесно взаимодействовать с теми предприятиями, которые работают на территории города, с теми, кто не отворачивается в трудные периоды, кто всегда рядом. Всё, что привезли КамАЗы, в ближайшее время будет передано врачам, которые сегодня работают на передовой линии и рискуют жизнью. Более того, мы поддержим наши учебные заведения. В них сейчас ситуация складывается не самым лучшим образом, как и в целом в области, в России. Нужно предпринимать все возможные меры, чтобы защитить тагильчан и тех, кто работает на территории города. Благодаря этой помощи мы это и сделаем», — сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Сейчас в Нижнем Тагиле идёт вторая волна новой коронавирусной инфекции. Сотрудники медицинских организаций трудятся на износ. Специалистам скорой помощи из-за высокой нагрузки даже пришлось перейти работать на 1,5 ставки. Более половины из 28 дежурных бригад выезжают на вызовы как специализированные инфекционные. При этом в мае таких бригад было всего пять.

«Сейчас практически все бригады работают как инфекционные, — отметил главврач скорой медицинской помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов. — Порядка 80% больных, к которым мы выезжаем, с температурой. Около 300 вызовов фиксируем ежедневно. И на каждый вызов нужно одеть бригаду. Расход средств защиты идёт огромный, поэтому оказанная помощь очень своевременна, она очень нужна».