ЕВРАЗ закупил средства индивидуальной защиты для больниц и детских садов Нижнего Тагила и Качканара на 22,5 млн рублей

Сегодня, 28 апреля, холдинг ЕВРАЗ передал на благотворительной основе Нижнему Тагилу и Качканару средства индивидуальной защиты (СИЗ) на общую сумму 22,5 млн рублей. В состав посылки вошли 500 тысяч защитных масок, 150 тысяч пар одноразовых перчаток, 10 тонн дезинфицирующего раствора, 85 пирометров для бесконтактного измерения температуры, три тысячи защитных очков и столько же одноразовых защитных костюмов. Четверть всех закупленных СИЗ будет направлена в городскую больницу Качканара, остальное — в медучреждения и детские сады Нижнего Тагила.

«Нас волнует безопасность врачей в условиях распространения коронавирусной инфекции, поэтому мы хотим защитить наших медиков от опасности заражения, — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона “Урал” Денис Новоженов. — В свою очередь, на комбинатах компании принимаются строгие меры, чтобы не допустить заболеваний сотрудников и увеличения нагрузки на больницы».

Для профилактики коронавирусной инфекции на предприятиях холдинга увеличено количество автобусов, чтобы соблюдать дистанцию между пассажирами, на проходных установлены пирометры и тепловизоры, чтобы исключить попадание на комбинат людей с повышенной температурой.

«Сегодня наш город действительно нуждается в помощи в виде средств индивидуальной защиты, — говорит мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — И ЕВРАЗ нам помог в этом. У нас уже есть списки, куда эта гуманитарная помощь будет направлена в соответствии с потребностью. Кроме медучреждений, в средствах индивидуальной защиты нуждаются наши детские сады, где открыты дежурные группы. Этот подарок ЕВРАЗа не просто жест доброй воли, он в очередной раз доказывает, что мы здесь не живём отдельно друг от друга. Заботы тагильчан — это заботы и наших градообразующих предприятий».

Пока вся продукция для Нижнего Тагила будет храниться в Городском дворце молодёжи, но уже в ближайшее время направится адресатам.