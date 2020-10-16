ЕВРАЗ подарил Роспотребнадзору Нижнего Тагила лабораторию для анализа тестов на COVID-19

Сегодня, 16 октября, ЕВРАЗ передал в вирусологическую лабораторию Нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора новое оборудование для проверки исследований на наличие в биологических материалах COVID-19, а также других вирусов: гриппа, ОРВИ, острых кишечных инфекций, пневмоний, клещевых инфекций.

«Сегодня мы запускаем оборудование, которое поможет в два раза увеличить количество тестируемых. Это на самом деле очень важная мера. На него мы потратили 9,5 млн рублей. Уверен, эти деньги помогают справляться с этой заразой» - сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новожёнов.

В числе нового оборудования - автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот, белков и клеток KingFisher Flex-96, которая выполняет в смену порядка 400 исследований, тем самым снимая загрузку с лаборантов.

«Благодаря этому прибору сокращается время исследования: обычно 96 исследований врачи проводят за 2-2,5 часа, но на данном приборе это требует 57 минут. Помимо того, что заменяется оборудование, сокращается время, здесь исключается человеческий фактор – невозможно перепутать 96 пробирок, всё делается автоматически на приборе» - говорит заведущая лабораторией Ирина Устюгова.

Сейчас в Нижнетагильской лаборатории тест на коронавирус делают практически за сутки, когда в остальных на это требуется 4-5 суток. Всего ЕВРАЗ на мероприятия связанные с ликвидацией коронавирусной инфекции и на не допущение развития COVID-19 потратил 243 млн рублей. Из них более 60 млн рублей на усиление мер безопасности в медицинских, социальных и благотворительных учреждениях Нижнего Тагила и Качканара.

«Стратегическим партнёром у нас является ЕВРАЗ -НТМК: в первую волну они помоги со средствами индивидуальной защиты, за счёт чего мы смогли полностью обеспечить все наши больницы. Раньше не было ни средств, ни масок, ни обрабатывающих средств, поэтому благодаря помощи ЕВРАЗ-НТМК мы полностью отработали со всеми нашими лечебными заведениями и на первое время обеспечили всех средствами индивидуальной защиты», - пояснил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

На сегодняшний день ретестом (окончательный тест, подтверждающий наличие или отсутствие COVID-19) в Свердловской области занимается в лаборатории Роспотребнадзора: в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.