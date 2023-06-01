ЕВРАЗ открывает регистрацию на новый автоквест в Нижнем Тагиле, посвящённый сохранению истории металлургии

Компания ЕВРАЗ открыла регистрацию на участие в летнем автоквесте, который пройдёт 17 июня в Нижнем Тагиле. В этом году он называется «ЕВРАЗ: последователи Демидовых» и приурочен к идее создания проекта по обновлению старого Демидовского завода. Тема гонки хорошо знакома тагильчанам и будет интересна гостям города, поскольку промышленным сердцем Нижнего Тагила, вокруг которого строился город, является масштабный музей-завод имени Куйбышева. И этот исторический факт не может не впечатлять.

«Мы обсуждаем мечту многих металлургов: каким образом нам оживить наше наследие — старый Демидовский завод. Туда приходишь и у этих мартеновских, доменных печей чувствуешь, сколько людей, сколько жизней здесь прошло, насколько это пропитано уральским духом. И конечно, мы не вправе оставить это без внимания, чтобы это пропало в годах», — сказал руководитель дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Денис Новоженов, представляя в мэрии очертания проекта.

Это уже тринадцатый по счёту автоквест, организованный металлургической компанией. Принять участие в соревновании может любой желающий старше 18 лет, являющийся полностью дееспособным и способный отдавать отчёт своим действиям. По регламенту в каждой команде должно быть не менее 3 и не более 5 участников, а 50% команды должны быть представителями компании ЕВРАЗ.

Командам предстоит на время пройти несколько этапов, передвигаясь на автомобилях по зашифрованным точкам. Организаторы гонки обещают оригинальные задания, запоминающиеся подарки и сюрпризы от партнёров. А самые быстрые и эрудированные получат денежные призы: 5000, 7000 и 10 000 рублей.

Для участия необходимо зарегистрироваться и ознакомиться с правилами на официальном сайте мероприятия.

В этом году партнёрами летней гонки стали компании: ресторан доставки «Голодная панда» , музыкальная студия «Серебряные струны», соляная пещера «Круиз», магазин натуральной косметики «Botanica», место впечатлений «Мам, хочу ещё!», компания по организации реалити-квестов «QUEST LOST», мягкий кинотеатр DEPO, ювелирный салон «Алмаз», парк-отель «Лесная», Не школа барабанов, салон цветов «Дивная роза», шашлычная «Гранат», Гончарный двор, автошкола «Джек», фотостудия «MONO», конно-спортивный комплекс «Уралец», спортивно-оздоровительный комплекс «Металлург-Форум», лазертаг-клуб «STELS» , арена виртуальной реальности VR-ARENA, компьютерный клуб «КиберПрайд», магазин запчастей и моторных масел «Автомаркет-нт.рф» и магазин «Автозапчасти» на Красногвардейской, 2.