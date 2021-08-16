ЕВРАЗ откроет приём заявок на участие в своём грантовом конкурсе в середине сентября

15 сентября начнётся приём заявок на участие в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей» 2021 года. На реализацию социальных проектов только в Нижнем Тагиле компания направит 5 млн рублей.

В конкурсе могут участвовать НКО, объединения, фонды, государственные, муниципальные организации и учреждения социальной сферы, муниципальные СМИ, инициативные группы граждан и отдельные граждане.

Организаторы готовы рассмотреть заявки с разными социальными проектами по благоустройству территорий, продвижению спорта, семейных ценностей, созданию условий для творчества, детского развития, досуга молодёжи, поддержке людей старшего поколения и с ограниченными возможностями здоровья.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте https://grant.evraz.com/.

В 2020 году финансовую поддержку получили 14 проектов. Так, артисты независимого «Маленького театра» реализовали социальную постановку «То, кого вам приходится сильно любить», посвящённую проблеме одиночества детей с ограниченными возможностями. Нижнетагильский театр кукол создал уличный театр «Кукольный балаганчик». ЕВРАЗ помог тренерам спортивной школы «Старт» построить новый скалодром на базе школы № 100.

Также на гранты ЕВРАЗа в 2021 году в Тагильском пансионате для престарелых и инвалидов оборудован кинозал на 150 мест, в посёлке Руш появилось новое место для отдыха. А спортивная школа «Высокогорец» создала пляжную волейбольную площадку.