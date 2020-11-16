Спектакль для детей-инвалидов и уличные представления. Театры Нижнего Тагила участвуют с новыми проектами в грантовом конкурсе ЕВРАЗа

В Нижнем Тагиле стартовало голосование за идеи участников ежегодного грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». В числе проектов немало творческих инициатив от общественных организаций, социальных учреждений и учреждений культуры города.

Так, независимый «Маленький театр», в начале 2020 года поставивший на грант ЕВРАЗа спектакль «Жить!» о страданиях онкобольных людей, заявился на конкурс с социальной постановкой «То, кого вам приходится сильно любить». Этот спектакль будет посвящён проблеме одиночества детей с ограниченными возможностями. В случае получения гранта постановка войдёт в репертуар театра, также артисты планируют показывать её в интернатах и детских реабилитационных центрах.

Нижнетагильский театр кукол заявился на грант с новым проектом «Кукольный балаганчик». Артисты хотят организовать показы на открытом воздухе, что особенно актуально в пандемию. Отметим, что труппа театра кукол несколько лет подряд создавала на гранты ЕВРАЗа спектакли для самых маленьких зрителей.

«Театр кукол обладает необходимым творческим потенциалом для уличных показов, представленным современными спектаклями текущего репертуара, имеется также звуковое оборудование и автофургон для выездной деятельности. Но для комфорта зрителей, а также для обеспечения мобильности площадки необходима дополнительная ресурсная база. Результатом реализации грантовой программы может стать создание в Нижнем Тагиле нового безопасного мобильного творческого пространства на открытом воздухе в формате “уличный театр” с использованием действующего репертуара Нижнетагильского театра кукол», — отмечают в театре.

Также в списке интересных творческих проектов грантового конкурса значатся организация школы художественного мастерства по возрождению форм нижнетагильских кованых подносов для учеников с проблемами слуха Нижнетагильской школы-интерната, создание кинозала в «Тагильском пансионате для престарелых и инвалидов», выпуск методического пособия по изготовлению изделий из бересты.

Познакомиться со всеми проектами 2020 года можно на сайте конкурса. Там же вы можете отдать свой голос за понравившуюся идею. Голосование продлится до 1 декабря. Три проекта — лидера онлайн-голосования гарантированно будут допущены на очную защиту.