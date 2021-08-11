В Нижнем Тагиле на деньги ЕВРАЗа построили площадку для пляжного волейбола

На стадионе «Высокогорец» появилась площадка для занятий пляжным волейболом. Её построили для нужд муниципальной спортшколы на средства грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Стоимость проекта составила 500 тысяч рублей.

На эти деньги были приобретены речной мытый песок, волейбольные сетки с защитой, разметка, судейская вышка и трибуна на 20 мест. Отметим, что площадка оборудована дренажной системой, из-за которой влага не задерживается в песке. Это позволяет впервые в истории Нижнего Тагила провести игры зимой (в России с недавних пор проводится чемпионат по зимнему волейболу). 7 августа на новом спортивном объекте прошло первенство города по пляжному волейболу.