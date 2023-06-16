ЕВРАЗ НТМК выполняет мероприятия в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе. Как рассказали в пресс-службе комбината, в 2023 году в городе было объявлено восемь случаев НМУ первой степени продолжительностью более тысячи часов. За этот период аккредитованной лабораторией ЕВРАЗ НТМК отобрано 1750 проб атмосферного воздуха по всем загрязняющим веществам в жилых районах города. Концентрации таких веществ находились в пределах максимальных разовых предельно допустимых показателей, кроме двух проб по взвешенным веществам, что составляет 0,17% от общего числа проанализированных взятых образцов, уточнили на предприятии.

На комбинате строго действует запрет на слив отработанных масел, ограничиваются пропарки цистерн и погрузки химических продуктов коксохимического производства, усиливается контроль за технологическим режимом работы агрегатов, а также осуществляется мониторинг загрязнения приземного слоя атмосферы по основным загрязняющим веществам.

Отметим, что сейчас на ЕВРАЗ действует регламент мероприятий в периоды неблагоприятных метеоусловий, утверждённый приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области № 12-10-17/5235 от 17 июня 2015 года.

Контроль выполнения мероприятий проводится в соответствии с установленным порядком.

Все результаты лабораторных исследований атмосферного воздуха в обязательном порядке направляются в контролирующие надзорные органы.