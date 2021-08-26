ЕВРАЗ НТМК вложил 4 млн долларов в развитие мощностей по производству железнодорожных колёс

ЕВРАЗ НТМК развивает мощности по производству железнодорожных колёс — в производственную цепочку вводится новое современное оборудование для сверления, покраски и балансировки колёс, сообщает пресс-служба холдинга.

Инвестиции ЕВРАЗа в проекты развития составят более 4 млн долларов. Новые агрегаты будут запускаться в работу в течение второго полугодия 2021 года и первого полугодия 2022 года.

В цехе будут установлены сверлильно-фрезерный и балансировочный станки, оборудована линия покраски колёс, что позволит увеличить объём производства обработанных колёс. После запуска новой линии штат подразделения увеличится на 20 человек. Помимо этого, в цехе дополнительно вводят в работу автономную установку магнитно-порошковой дефектоскопии. Это нужно для изготовления колёс с выполнением требований нового ГОСТа по неразрушающему контролю. В конце 2021 года планируется запуск дополнительного ленточно-пильного станка для подготовки проб и образцов для аттестации продукции.

«На ЕВРАЗ НТМК ведётся постоянное развитие производства железнодорожных колёс. Мы вводим в работу новые мощности по механической обработке, контролю качества, расширяем сортамент проката транспортного назначения. Продукция ЕВРАЗ НТМК сегодня отвечает самым высоким требованиям потребителей», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

На ЕВРАЗ НТМК освоено производство более 70 видов железнодорожных колёс, в том числе для грузовых и пассажирских вагонов, специального подвижного состава, метрополитена. Комбинат выпускает продукцию в соответствии с требованиями российских и мировых потребителей. Сортамент транспортного проката регулярно расширяется. Сейчас на ЕВРАЗ НТМК разрабатывают колесо с ресурсом пробега в 1 миллион километров.