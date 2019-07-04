ЕВРАЗ НТМК отгрузил шпунт Ларсена на строительство терминала LUGAPORT в Финском заливе

ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 3,5 тысяч тонн шпунта Ларсена на строительство транспортного терминала LUGAPORT в морском торговом порту Усть-Луга в Финском заливе Балтийского моря.

Шпунт Ларсена будет применяться для создания искусственных земельных участков и последующего формирования береговой части. Для транспортировки негабаритного груза до места назначения металлургический холдинг предоставил специализированный подвижной состав.

ЕВРАЗ НТМК – единственное предприятие в России, которое производит шпунт Ларсена Л5-УМ.

«Комбинат выпускает шпунт из нелегированной стали и стали, легированной ванадием и медью, что существенно повышает его прочностные и антикоррозийные свойства, отвечая интересам заказчиков», - отметил директор по сбыту Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Валерий Смирнов.

Строительство Универсального торгового терминала «Усть-Луга» предусматривает создание морских терминалов по переработке зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных грузов. Общий объем перевалки запланирован на уровне 24,3 млн тонн в год.