ЕВРАЗ купит для больницы Нижнего Тагила увлажнители кислорода и лекарства на 15,7 млн рублей

ЕВРАЗ передал Центральной городской больнице № 1 Нижнего Тагила 200 увлажнителей кислорода. Кроме того, компания приобретёт для больницы необходимые лекарства для лечения больных COVID-19. Всего на помощь тагильскому медучреждению будет направлено 15,7 млн рублей.

Увлажнители необходимы при подготовке воздушной смеси перед подачей в кислородные маски для облегчения состояния заболевших. Как рассказал и. о. главного врача ЦГБ № 1 Александр Павловских, без этого оборудования медики не смогли бы подавать пациентам кислород нужного качества.

«Я благодарен компании ЕВРАЗ за приобретение удобных и функциональных приборов. Мы завершаем установку в больнице новой кислородной разводки, и увлажнители кислорода нам очень нужны. Без этих специальных приборов мы не смогли бы подавать пациентам кислород нужного качества», — отметил Александр Павловских.

ЕВРАЗ оказывает поддержку городам присутствия с самого начала пандемии. С апреля по ноябрь компания направила уральским городам более 70 млн рублей на помощь в борьбе с COVID-19. В медицинские и социальные учреждения Нижнего Тагила и Качканара были переданы защитные костюмы, дезинфицирующие и антисептические средства, перчатки и маски, рециркуляторы, бесконтактные термометры, бахилы. Также в ноябре компания закупила для ЦГБ № 1 Нижнего Тагила три аппарата искусственной вентиляции лёгких.