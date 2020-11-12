ЕВРАЗ купил для ЦГБ №1 Нижнего Тагила три аппарата искусственной вентиляции лёгких

ЕВРАЗ передал больницам Нижнего Тагила и Качканара четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Flight 60. Три аппарата переданы в тагильскую горбольницу № 1, один — в Центральную городскую больницу Качканара.

Приборы уже собраны и готовы к использованию. На их приобретение направлено около 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании. ИВЛ Flight 60 — это универсальные, компактные, многофункциональные аппараты. Они оснащены встроенным, полностью независимым воздушным компрессором. Внутренние батареи позволяют им работать без дополнительных источников энергии до 12 часов. Такие ИВЛ можно применять не только в палатах реанимации и интенсивной терапии больниц, но и в автомобилях скорой помощи. Предусмотрено пять различных настроек работы аппарата под разные категории пациентов.

«ЕВРАЗ многое делает для того, чтобы не допустить распространения инфекции на предприятиях компании, наши сотрудники знают, как важно соблюдать меры безопасности и на производстве, и в быту. А если жители наших городов всё-таки заболевают и попадают в больницы, мы делаем всё возможное для их выздоровления. Аппараты искусственной вентиляции лёгких позволят спасти жизнь конкретному человеку при тяжёлой пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. Я призываю вас беречь себя и своих близких», — приводят в компании слова вице-президента ЕВРАЗа, руководителя Дивизиона «Урал» Дениса Новоженова.

ЕВРАЗ оказывает поддержку городам присутствия с самого начала пандемии. С апреля по ноябрь компания направила уральским городам более 70 млн рублей на помощь в борьбе с COVID-19. В медицинские и социальные учреждения Нижнего Тагила и Качканара были переданы защитные костюмы, дезинфицирующие и антисептические средства, перчатки и маски, рециркуляторы, бесконтактные термометры, бахилы.