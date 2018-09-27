ЕВРАЗ готов раздать более 6 млн рублей на гранты социальным проектам 

На конкурс социальных грантовых проектов «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей» стали поступать первые заявки. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе холдинга. В общей сложности ЕВРАЗ направит на реализацию проектов 6,5 млн рублей — это больше, чем в предыдущие годы. Участниками конкурса могут стать некоммерческие общественные организации, муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные, спортивные учреждения, а также инициативные группы граждан. Приём заявок на конкурс стартовал 15 сентября и продлится до 15 ноября, его итоги будут подведены в середине декабря 2018 года.

У тагильчан есть возможность разработать проект и затем получить на его реализацию грант на сумму до 500 тысяч рублей, у качканарцев — до 150 тысяч рублей. Все проекты должны иметь перспективы дальнейшего продолжения даже после того, как будут реализованы основные мероприятия по его реализации.

«Традиционно проекты будут разбиты на восемь тем: инициативы в области образования/досуга детей и молодёжи, профессиональная ориентация; проведение экологических акций, озеленение и благоустройство дворов, парков и скверов, устройство и оформление мест для занятия спортом и мест отдыха; пропаганда здорового образа жизни; культура и искусство; укрепление и популяризация семейных ценностей, воспитание и защита прав и интересов детей; сохранение историко-культурного наследия и развитие экологического туризма; поддержка пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья; внедрение интеллектуальных цифровых технологий», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе компании, отметив, что идеи должны отличаться высокой социальной и экологической значимостью, а также практической эффективностью.

Напомним, в 2017 году ЕВРАЗ направил средства на реализацию 28 проектов (12 в Качканаре и 16 в Нижнем Тагиле). Благодаря конкурсу в Нижнем Тагиле появился кинотеатр для незрячих людей, вишнёвый сад в одном из районов города, организована научная мастерская на станции юных натуралистов. В Качканаре открыт планетарий и метеостанция в учебных заведениях, приобретено оборудование для проведения олимпиад по водным видам спорта для дошкольников, оборудован скалодром для досуга подростков.

Конкурс «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей» проводится на Урале более 10 лет. За это время реализовано более ста проектов по благоустройству городских дворов, продвижению спорта, семейных ценностей, созданию условий для творчества, детского развития, досуга молодёжи, поддержке людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Вопросы по конкурсу можно задать по телефонам: (3435) 49-07-98, 49-06-70. Положение и условия грантового проекта можно узнать на сайте grant.evraz.com.