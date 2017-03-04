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06 Мар 2017 22:48 | Метки: Новости

Евгению Чудновец втайне передали гражданскому мужу. «Комментариев не будет»

Сотрудники ГУФСИН в условиях полной секретности передали гражданскому мужу оправданную сегодня воспитательницу Евгению Чудновец. Об этом Андрей Мясников сообщил на своей странице в Facebook.

«Забрал Женю. Она очень волнуется, комментариев сегодня не будет. Прошу всех извинить. Соберёмся все в уютном месте на пресс-конференции. Отключаю телефон».

Факт освобождения в Facebook подтвердил и адвокат Чудновец Алексей Бушмаков, отметив, что Мясников «повёз её в Екатеринбург».

Сотрудники ГУФСИН ранее вывезли Евгению Чудновец из колонии на чёрной «Волге», мимо ожидавшей у ворот ИК толпы журналистов, и после по телефону сообщили Мясникову адрес встречи. Журналисты остались в недоумении: зачем понадобилась такая конспирация для невиновной воспитательницы, которую у ворот ждал муж и которой ничего не угрожало?

Поздно вечером курьер доставил из Кургана решение суда об освобождении Чудновец. Несмотря на то, что начальник ИК заявил журналистам, что на свободу женщина выйдет не раньше завтрашнего утра, её вывезли из колонии в десятом часу вечера.   

Напомним, Евгения Чудновец в ноябре 2016 года была приговорена к шести месяцам лишения свободы за перепост ролика, где сотрудники детского лагеря заставляли детей раздеваться. Воспитательницу признали виновной в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. После подачи апелляции в декабре того же года суд снизил срок педагогу до пяти месяцев. Сегодня Курганский областной суд удовлетворил кассацию Генпрокуратуры и отменил приговор.

Агентство новостей «Между строк»

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