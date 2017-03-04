Начальник ИК-6: Евгению Чудновец сегодня не освободят

Оправданную Курганским областным судом воспитательницу Евгению Чудновец сегодня не освободят из женской исправительной колонии Нижнего Тагила, заявил АН «Между строк» начальник ИК № 6 Иван Моисеев.

«Освобождение возможно только в течение рабочего дня, а он закончен. В 17:00 рабочий день заканчивается. Чудновец проведёт ещё одну ночь в колонии», – пояснил Моисеев.

Только что к воротам колонии, где развязки ждут несколько десятков журналистов, подъехал гражданский муж Евгении – Андрей Мясников. Он с 11 часов дня ехал из Кургана следом за курьером, который везёт в колонию решение суда об освобождении Чудновец. По словам журналиста АН «Между строк», Мясников продолжает верить, что для Евгении сделают исключение и освободят сегодня. Также он признался, что после освобождения намерен сделать ей предложение.

Андрей Мясников по громкой связи в присутствии журналистов поговорил с Евгенией Чудновец, которая призналась, что с самого утра ждала освобождения, и подтвердила слова начальника колонии о том, что документы должны поступить сначала в бухгалтерию исправительного учреждения, но она действительно работает только до пяти вечера.

Сегодня Курганский областной суд удовлетворил кассацию Генпрокуратуры и отменил приговор Чудновец. В решении сказано, что женщина должна быть немедленно освобождена из колонии в Нижнем Тагиле. По закону на освобождение даётся семь дней.

Напомним, Евгения Чудновец в ноябре 2016 года была приговорена к шести месяцам лишения свободы за перепост ролика, где сотрудники детского лагеря заставляли детей раздеваться. Воспитательницу признали виновной в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. После подачи апелляции в декабре того же года суд снизил срок педагогу до пяти месяцев.

Суд сегодня также признал право Чудновец на реабилитацию и компенсацию морального вреда за четыре месяца, проведённые в колонии. По словам защитников воспитательницы, она будет добиваться компенсации и восстановления своего доброго имени.

Агентство новостей «Между строк»