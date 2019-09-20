Евгений Куйвашев заявил о значительном снижении вредных выбросов в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на коллегии в Министерстве природы России рассказал, что в ходе реализации национального проекта «Экология» в Нижнем Тагиле вредные выбросы снизились на 11,3%, сообщает департамент информполитики правительства региона.

По словам главы Свердловской области, в регионе удалось снизить объём выбросов от стационарных источников в среднем на 7,7%, а в Нижнем Тагиле — на 11,3%. Также он сообщил, что в реализации мероприятий комплексного плана по снижению выбросов в атмосферу участвуют ведущие предприятия города: АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ВГОК», АО «НПК УВЗ» и другие. Общий объём частных инвестиций в 2019–2024 годах на эти цели превысит 2 миллиарда рублей. Вместе с тем губернатор отметил значительный рост количества частного автотранспорта в городе, что отрицательно сказывается на состоянии воздуха.

«Наиболее эффективным решением транспортной проблемы для улучшения экологической ситуации в Нижнем Тагиле мы видим реализацию проекта по обновлению подвижного состава общественного автомобильного транспорта. Предполагается заменить значительную часть автобусов малого и среднего класса на комфортные и экологичные автобусы большого класса», — заявил Евгений Куйвашев.

В целом глава региона отметил, что прогноз исполнения национального проекта «Экология» в Свердловской области в 2019 году благоприятный — все мероприятия будут профинансированы и выполнены в срок.