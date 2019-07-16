Евгений Куйвашев заявил о поддержке Москвой строительства второй ветки метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции в Екатеринбурге прокомментировал перспективы строительства в городе ветки метро с ЖБИ до Верх-Исетского района, пишет Znak.com. Он подчеркнул, что то, что на ВИЗе уже передумали строить объекты Универсиады-2023, не означает, что тема строительства метро закрыта.

«Универсиада нужна не из-за метро. Мы приняли серьёзную программу по развитию города к юбилею. Там достаточно серьёзные вложения, которые позволят нам ввести в городской оборот ВИЗ-Правобережный. И мы уже получили поддержку федерального центра по строительству метрополитена: у нас есть соответствующее решение совета безопасности», — заявил Куйвашев.

По его словам, как только будет готова проектная документация, на которую город выделил в этом году больше 250 млн рублей, регион выйдет на федеральный уровень с предложением о софинансировании строительства из федерального бюджета, а также «привлечении денег по иной финансовой модели». Когда будет принято окончательное решение о строительстве второй линии метро в Екатеринбурге или об отказе от этих планов, пока не сообщается. При этом ранее по линии Министерства транспорта РФ сообщалось, что специалисты ведомства считают строительство второй линии метро в городе нецелесообразным.