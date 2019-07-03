Власти Екатеринбурга выделили 250 млн рублей на проектирование второй линии метро

Власти Екатеринбурга выделили 250 млн рублей из городского бюджета на проектирование второй ветки метрополитена. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, сообщает пресс-служба администрации.

«Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, которым внёс изменения в муниципальную программу "Развитие Екатеринбургского метрополитена на 2014 - 2020 годы". Теперь в программе предусмотрены дополнительные расходы на проектирование второй ветки подземки в размере 250 млн рублей», – говорится в сообщении.

Ранее говорилось, что проектирование новых станций метро в Екатеринбурге планируется завершить до конца этого года, чтобы в 2020 приступить к строительно-монтажным работам.

По данным пресс-службы, общий объём финансирования программы составляет 351 млн 410 тыс. рублей, из которых 250 млн 410 тыс. – средства городского бюджета.

«Кроме расходов на проектно-изыскательские работы по второй ветке метро, в программу входит финансирование компенсации за передачу объектов первой линии метрополитена в собственность города, а также затраты на модернизацию станции метро "Геологическая" - 100 млн рублей из внебюджетных средств», – уточняется в сообщении.

Ранее власти Екатеринбурга сообщали, что продолжат работы по проектированию второй ветки метро на собственные средства. Это заявление прозвучало после того, как в СМИ появилась информация о снижении пассажиропотока в метрополитене Екатеринбурга и о том, что выделять деньги на проектирование второй ветки метро преждевременно. Глава города считает, что пассажиропоток метрополитена стабилен и не снижается за исключением сезонных колебаний. Кроме того, по его словам, этот проект по-прежнему рассматривается «как один из ключевых проектов к 300-летию Екатеринбурга».

Правительство РФ, как сообщалось в апреле 2019 года, поручило министерствам транспорта и финансов рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета на проектирование и строительство четырех станций метро в Екатеринбурге, а также второй ветки метрополитена. В настоящее время в городе действует одна ветка метро, она состоит из девяти станций.