СМИ: Екатеринбург остался без второй ветки метро

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих написал письмо на имя главы правительства Дмитрия Медведева, где отметил, что строительства второй ветки метро в Екатеринбурге, которая соединит микрорайоны ВИЗ и ЖБИ, пока не планируется, пишет ЕАН.

«Министерство транспорта Российской Федерации считает принятие решения о выделении средств из федерального бюджета на проектирование второй линии метрополитена в городе Екатеринбурге преждевременным», — говорится в письме.

В письме также утверждается, что строительство метрополитена будет неэффективным, так как пассажиропоток на существующей ветке упал. Также, по словам Минтранса, в Свердловской области не рассчитали затраты на строительство: ведомство считает, что средства на проектирование ветки метрополитена нужно взять из бюджета города или привлечь внебюджетные источники.

Существующая ветка метро в Екатеринбурге насчитывает 9 станций. Вторую ветку метро планировали построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.