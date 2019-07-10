Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с вице-президентом Ирана по науке и технологиям Сареном Саттари, сообщается на официальном сайте областного правительства.

Встреча прошла в рамках промышленной выставки ИННОПРОМ, которая стартовала в Екатеринбурге 8 июля.

Евгений Куйвашев отметил масштабный формат иранской делегации – это первый визит на Средний Урал деловых и официальных кругов страны такого уровня. Глава региона подчеркнул, что в рамках сотрудничества России и Ирана Свердловская область готова предложить интересные сторонам проекты, реализация которых принесет максимальный эффект.

«Считаю, что широкие перспективы продуктивного сотрудничества открываются именно в сферах науки и высоких технологий. Мы также готовы предложить иранским партнёрам поддержку и участие наших специалистов и предприятий в проектах по модернизации металлургических и химических производств, железнодорожной инфраструктуры, очистке воды. Отдельной темой могут стать проекты в области подготовки высококвалифицированных кадров для экономики Ирана. По каждому направлению мы готовы совместно разработать дорожную карту, в рамках которой будем работать на системной основе», – сказал губернатор.

На встрече речь шла о проектах по модернизации металлургических и химических производств, железнодорожной инфраструктуры, созданию предприятий по сборке летательных аппаратов для малой гражданской авиации, очистке воды. Так, «Уральский завод гражданской авиации» может предложить Ирану организовать сервисный центр по ремонту двигателей вертолётов, компания «Тритон-Электроникс» может организовать на территории Ирана сборочное производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а уральские фармацевтические компании, например, «Уралбиофарм», готовы поставлять в страну лекарства от онкологии. Речь также шла о поставке различной продукции уральских машиностроительных и транспортных предприятий, в частности, «Синары», «Уралвагонзавода», «НПО автоматики» и других.

Кроме того, Средний Урал готов расширять сотрудничество в сфере образования и готовить кадры для экономики Ирана.

В 2018 году товарооборот между Ираном и Россией составил 75,5 млн долларов, при этом экспорт сократился почти в три раза, а импорт вырос в два раза. Иран находится на 33 месте среди торговых партнёров Свердловской области. Важно отметить, что в отношении Ирана со стороны многих стран мира уже много лет действуют санкции, связанные с тем, что страна не отказывается от своей ядерной и ракетной программы. Россия в этих санкциях не участвует.