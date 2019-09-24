Евгений Куйвашев вновь попал в топ-5 губернаторов-блогеров

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев остался в числе лидеров рейтинга губернаторов-блогеров по версии «Медиалогии».

По итогам августа в рейтинг-лист вошли действующие главы регионов, которые ведут собственные блоги. Кроме Куйвашева, в числе лидеров рейтинга — глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Для построения рейтинга по традиции учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Специалисты агентства отметили пост Куйвашева в Instagram об отзыве из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова из-за массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле. Напомним, скандал с массово увольнявшимися врачами вышел на федеральный уровень и Цветков срочно был вызван из Португалии, где он находился на отдыхе, в Нижний Тагил. В результате врачей удалось уговорить забрать свои заявления.