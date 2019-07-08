Евгений Куйвашев принял участие в рабочей встрече главы Минпромторга с министром экономразвития Азербайджана на полях ИННОПРОМ-2019

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в рабочей встрече министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с министром экономического развития Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым, которая состоялась на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019.

Глава Минпромторга России отметил, что по итогам января-марта 2019 года российско-азербайджанский товарооборот составил 561 миллион долларов (рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), экспорт – 412 миллионов долларов (рост на 7,3 %), импорт – 150 миллионов долларов (рост почти на 20%). Сальдо внешнеторговых операций для России сложилось положительным в размере 262 миллионов.

«Показатели взаимной торговли растут, надеюсь, что такая тенденция сохранится в этом году. Следующая встреча может пройти до конца года в Москве», – заявил глава Минпромторга России.

Мантуров также напомнил, что в ходе предыдущей встречи в апреле 2019 года стороны обсудили торговлю сельскохозяйственной продукцией.

«Международный промышленный форум ИННОПРОМ демонстрирует успешные результаты, многие государства интересуются участием в нём. Он важен с точки зрения межрегиональных отношений. Только в сотрудничестве мы сможем выйти на новый уровень», – сказал Шахин Мустафаев.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, по итогам 2018 года взаимный товарооборот региона с Азербайджаном составил 95 миллионов долларов, и это серьёзный, почти двукратный рост по сравнению с 2017 годом. Во многом успешность взаимодействия обусловлена реализацией соглашения, заключённого между правительством Свердловской области и правительством Азербайджанской Республики. Для области приоритетным направлением развития двустороннего сотрудничества является развитие промышленной кооперации, регион также заинтересован в наращивании объёмов экспорта высокотехнологичной, наукоёмкой продукции наших предприятий. Также среди перспективных сфер для выстраивания взаимовыгодных отношений являются здравоохранение, культура, образование.

По данным пресс-службы Минпромторга России, в рамках встречи на полях ИННОПРОМ-2019 состоялось подписание контракта между ПО «Гянджинский автомобильный завод» с АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» на поставку машинокомплектов на сумму 400 миллионов рублей, меморандума о взаимопонимании между ГК «ATEF» и компанией АО «Группа Синара», а также меморандума между «Газпромбанком» и AzPromo.