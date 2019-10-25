Евгений Куйвашев подписал указ о создании в Свердловской области Фонда защиты прав дольщиков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании Фонда защиты прав участников долевого строительства. Учредителем фонда станет правительство региона, которое также примет устав новой организации и определит размер и форму взноса в фонд.

Фонд создаётся для урегулирования конфликтов между застройщиками, признанными банкротами, и участниками долевого строительства. Новая структура будет подбирать механизм оказания поддержки людям, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. Для завершения строительства и выплаты компенсаций будут использоваться

федеральные деньги, предоставленные АО «ДОМ.РФ», и средства областного бюджета.

Напомним, фонд создаётся в связи с изменениями в законодательстве о долевом строительстве. Как сообщили АН «Между строк» в департаменте информационной политики региона, при содействии фонда будут достраиваться дома, при строительстве которых застройщик не использовал эскроу-счета (сберегательный счёт в банке, который открывается для расчётов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. — Прим. ред.).

Кроме того, по поручению Евгения Куйвашева в регионе была создана межведомственная координационная комиссия по защите прав дольщиков, которая контролирует ситуацию на каждом объекте. По каждому недострою ведётся индивидуальная работа. В зависимости от положения дел на объекте подбирается новый инвестор или дольщикам предлагаются квартиры в уже готовых домах.

За время работы комиссии, с 2017 года, были достроены 15 жилых домов. Помощь получили 3330 свердловских дольщиков.