Евгений Куйвашев объявил о завершении работ по очистке Черноисточинского пруда от донных отложений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе прямой линии объявил о завершении работ по очистке Черноисточинского пруда от донных отложений и подвёл итоги трёхлетнего проекта.

«Со дна водохранилища подняли больше 200 тысяч тонн ила. Благодаря нацпроекту “Экология” мы 420 миллионов рублей вложили в очистку этого пруда. Мы понимаем, что Черноисточинский пруд — это основной источник воды для Нижнего Тагила. Более того, мы выделили серьёзные деньги, взяли бюджетный кредит на реконструкцию станций подъёма и реконструкцию водоводов до Нижнего Тагила. Проект вышел стоимостью больше 6 миллиардов рублей», — отметил губернатор.

Очистка дна Черноисточинского пруда велась согласно комплексному плану, утверждённому главой региона в 2019 году, в рамках национального проекта «Экология».

Напомним, что специально для очистки Черноисточинского пруда был спроектирован и построен уникальный земснаряд для поднятия ила со дна. Но летом этого года из-за шквалистого ветра пульпопровод от земснаряда прибило к берегу и защитная оболочка из пенопласта разрушилась о камни, а кусочки пенопласта разнесло по поверхности водоёма.

Отметим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добился федеральной поддержки проекта строительства станции водоподготовки «Южная» на Черноисточинском водохранилище. Администрация Нижнего Тагила уже заключила контракт на проведение работ, подрядчиком выступает «Уральская энергетическая строительная компания».