«Этот квантовый переход должен был произойти». Тагильчанка Елена Пономарёва снялась в российском фильме «Императрицы» и участвует в новом сериале на СТС

Уроженка Нижнего Тагила актриса Елена Пономарёва сыграла в исторической картине «Императрицы» (12+), премьера которой состоится 26 октября в кинотеатрах по всей стране. Фильм рассказывает о дворцовых переворотах и тяжёлых периодах жизни молодой императрицы Елизаветы Петровны. Режиссёр фильма Андрей Кравчук. Журналист АН «Между строк» побеседовала с Еленой и узнала, как простая девушка с Вагонки решила стать актрисой и покорить российский кинематограф.

Как признаётся Елена, она с детства любила выступать, быть у всех на виду и участвовать во всех активностях школы.

«У меня была полная свобода выбора. Всегда записывалась в кружки, которые мне нравятся, конечно, если они были бюджетные. Помню, пошла в секцию игры на ложках», — рассказывает журналисту АН «Между строк» Елена Пономарёва.

Елена выросла в неполной семье на Вагонке, жили они очень скромно. Воспитывали её мама и бабушка, мама работала мойщицей посуды в столовой на УВЗ, Лена видела, как непросто ей порой приходится. По её словам, она тогда думала, что зарабатывать деньги можно только тяжёлым трудом.

После окончания школы девушка уже точно знала, что хочет связать свою жизнь с театром и поступила в НТГСПИ на специальность «театральный педагог». Затем перевелась в Екатеринбург на платное отделение Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ) на направление «актёрское искусство».

«Самым тяжёлым периодом в моей жизни можно назвать переезд в Екатеринбург. У мамы с бабушкой не хватало средств и мне приходилось браться за любые подработки, чтобы позволить себе оплатить учёбу. Было время, я даже ездила работать аниматором в ночной клуб по выходным в Тагил на электричке», — рассказывает Елена.

После окончания вуза Елена Пономарёва приняла приглашение работать в Ростовском молодёжном театре (РАМТ) и в театре «Театр 18+». Отработав 5 лет в Ростове-на-Дону, актриса задалась вопросом, как строить свою жизнь дальше — оставить амбиции и служить в ростовском театре или совершить скачок в своей карьере, отправившись в столицу. В 2020 году Елена поступает в Российский институт театрального искусства — ГИТИС и переезжает в Москву, параллельно начав работать актрисой в Москонцерте.

«У меня было внутреннее предчувствие, что я поступлю, что по другому быть не может. Этот квантовый переход должен был произойти», — рассказывает Елена.

В Москве Елена сняла квартиру и так получилось, что её соседкой оказалась девушка из Нижнего Тагила, которая тоже приехала в столицу пробовать себя в качестве актрисы.

«Удивительно, как часто на съёмочных площадках в Москве я встречаю ребят, с кем училась в Нижнем Тагиле. Очень много наших земляков работают в киноиндустрии в столице», — отмечает Елена.



Елена Пономарёва и Денис Никифоров



Сегодня, занимаясь кино, Елена работает в театре «ВНЕ…театр» и преподаёт сценическую речь в институте «Синергия». Она уверена, что секрет успеха в непоколебимой вере, что у тебя всё получится.

Про свою работу в киноленте «Императрицы» актриса рассказывает, что съёмки проходили в Санкт-Петербурге. Она сыграла небольшую роль — придворную даму с красной розой в волосах.

«"Императрицы" — это мой первый большой метр, до этого я снималась только в сериалах. Мой персонаж в фильме - девушка с розой в волосах. Она юная, романтичная, легкая, любит внимание. Кстати, именно любовь к вниманию принесла ей проблемы. В эту роль я входила по методу Михаила Чехова (от внешнего к внутреннему). Костюмы, парики, обстановка - все это располагало к тому, чтобы грация и изящность сами себя проявили, мне оставалось лишь добавить блеска в глазах. Съемки проходили в Екатерининском дворце и это было незабываемо. Очень красиво. А работать со съемочной командой «Императриц» и коллегами было очень комфортно», — расказывает Елена Пономарёва.

Работа в команде профессионалов дала возможность перейти на следующий уровень и сыграть уже линейную роль в сериале (герой в кадре на протяжении всего проекта), который выйдет на телеканале СТС в 2024 году.