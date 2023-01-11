«Это всё грипп». В администрации Нижнего Тагила назвали главную причину проблем с общественным транспортом в первые дни 2023 года

Заместитель начальника управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Михаил Сёмин назвал сезонную заболеваемость главной причиной проблем в работе общественного транспорта в городе в период новогодних праздников и первые рабочие дни 2023 года. Об этом чиновник заявил в эфире «Тагил ТВ». По словам Сёмина, значительная часть водителей автобусов и трамваев оказалась в этот период на больничном, поэтому в работе городского транспорта наблюдались перебои.

«Транспортные предприятия попали в те же самые условия, что и весь город. Это всё грипп. Часть водителей были на больничном, и определённое невыполнение расписания имело место быть, в каких-то объёмных показателях. Насколько это было критично, говорить пока трудно. Служба заказчика города проведёт учёт и выскажет свои замечания перевозчикам, скорректирует плату. Но моё мнение, что в сложившейся ситуации нет вины предприятий. Если бы водительский состав был на работе в полном объёме, то и срывов расписания не было бы», — заявил Сёмин.

Работа общественного транспорта в разных районах Нижнего Тагила не первый год подвергается резкой критике со стороны местных жителей. Так, в августе 2021 года, когда перед своим визитом в Нижний Тагил глава региона Евгений Куйвашев попросил тагильчан поделиться проблемами, горожане высказали возмущение работой общественного транспорта. Объясняться пришлось главе города Владиславу Пинаеву, который заявил о кадровом дефиците в сфере пассажироперевозок.

Не обошёлся без транспортных проблем и главный в 2022 году городской праздник — 300-летний юбилей Нижнего Тагила. После праздничных мероприятий 13 августа ночью весь центр города охватил транспортный коллапс. Значительная доля недовольства обрушилась в социальных сетях не только на городских чиновников, но и на перевозчиков.

За 2022 год стоимость проезда в общественном транспорте города повышалась дважды: в мае с 21 до 22 рублей и в декабре с 22 до 24 рублей, при этом принятый на сегодня тариф всё ещё не соответствует запросам перевозчиков. Изначально транспортные компании просили о более серьёзном повышении тарифа: сначала до 30, а затем до 26 рублей.