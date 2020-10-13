Общество

«Это привлечёт частный капитал». Известная швейцарская компания заинтересовалась строительством новых трасс на горе Белой

13.10.2020 15:48
«Это привлечёт частный капитал». Известная швейцарская компания заинтересовалась строительством новых трасс на горе Белой

Известная швейцарская компания Bartholet Maschinenbau AG рассматривает возможность строительства новых трасс на территории горнолыжного комплекса «Гора Белая». Соглашение о намерениях реализовать инвестиционные проекты в сфере туризма под Нижним Тагилом уже подписано. Свои подписи на документе оставили первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, гендиректор управляющей компании туркластера «Гора Белая» Леонид Гункевич, а также глава филиала швейцарской компании в России Дмитрий Сидорович.

«Туристско-рекреационный кластер “Гора Белая” — ключевой проект в Свердловской области в части создания туристической инфраструктуры, и мы видим большой потенциал в сотрудничестве с мировым производителем канатных дорог в развитии горнолыжного туризма на Урале», — отметил Алексей Орлов.

Предполагается, что Bartholet Maschinenbau AG примет участие в процессе создания новой горнолыжной инфраструктуры в рамках концессии. Ранее швейцарская компания реализовала проект по строительству Московской канатной дороги Лужники — Воробьёвы горы, рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики региона.

«Проект туристического кластера “Гора Белая” и реконструкции горнолыжного комплекса — один из самых крупных, реализуемых сейчас в России по горным курортам. На сегодня мы разработали технологический проект, проработав уникальные решения специально для туркластера “Гора Белая”. Мы рассматриваем участие в развитии инфраструктуры горнолыжного комплекса на принципах государственно-частного партнёрства», — сказал Дмитрий Сидорович.

По словам Леонида Гункевича, реализация концессии позволит привлечь в проект частные инвестиции и создать на Урале курорт, соответствующий высоким мировым стандартам.

«Искренне хочется, чтобы на Урале появился курорт, соответствующий мировым стандартам горнолыжного туризма. Заключение концессионного соглашения на создание инфраструктуры — это привлечение частного капитала в создание объектов для региона. Это использование передовых технологий и достижений в отрасли», — отметил Леонид Гункевич.

Создание туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» как одного из ведущих в стране было инициировано свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. В рамках проекта планируется организовать на территории горнолыжного комплекса, природного парка «Река Чусовая» и буферной зоны Висимского заповедника около 200 новых туристических объектов. К 2028 году турпоток должен быть увеличен до 1,5 млн человек в год. Работа на территории уже вовсю идёт. В посёлке Висим прошло несколько фестивалей уральской кухни «Висимский пикник», летом открылся кемпинг с горячим душем и другими удобствами, где можно покататься на сапах и квадроциклах. Кроме того, туркластер «Гора Белая» подготовил маршруты для самостоятельных путешествий.

Напомним, проект реализуется в рамках сразу нескольких национальных программ, в том числе «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология», «Культура», а также «Цифровая экономика».

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