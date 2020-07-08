«Кемпинг с горячим душем, сапсёрфинг и покатушки на квадроциклах». Журналист АН «Между строк» протестировала новые маршруты на территории туркластера «Гора Белая»

Редкий турист откажется отдохнуть на природе с удобствами — предоставленной палаткой, горячим душем и кейтерингом. Тем более если посиделки у костра предлагают совместить ещё и с сапсёрфингом, поездкой на ипподром и покатушками на квадроциклах. Вот и наш журналист Евгения Музяева не отказалась и решила протестировать новые маршруты, разработанные туркластером «Гора Белая». Кемпинг резидента находится в посёлке Висим. Именно туда и отправился на уикенд наш журналист — навстречу приключениям в компании с уральскими блогерами и представителями фитнес-индустрии. О её впечатлениях, фишках палаточного лагеря и перспективах его развития читайте далее в материале.

200-летняя изба с обереговыми куклами и вкусняшками из печи

Путешествие по Висиму, родине русского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, основанному в начале XVIII века раскольниками в долинах рек Шайтанка, Межевая Утка и Висим, началось для нашей группы утром в субботу. В посёлке нас встретила его жительница и хозяйка музея «Русская изба» Ольга Пыстогова. Она рассказала нам о быте первых жителей поселения, а также о том, как когда-то трудились по 12 часов в день дети, просеивая песок через грохот (железный продырявленный лист) и ища кусочки золота.

Особенно всей нашей группе запомнился музей «Русская изба» с 200-летней историей. Сегодня он является одной из самых ярких точек притяжения туристов в Висиме. С виду это неприметное деревянное строение. Но когда заходишь внутрь, словно попадаешь в прошлое. Горница, печь, полати, угол домового. Каждая щепочка, каждый предмет в избе хранит историю предков. И главное, всё это можно потрогать руками. Правда, на входе нужно сначала правильно поприветствовать хозяйку, вспомнить русские народные пословицы и поговорки, а также песни. Да, вам тоже придётся петь.

В избе мы лакомились печеньем, которое сами же приготовили в русской печи, и пили чай с травами из самовара. Мы узнали, откуда взялось выражение «навалять по шее», примерили народные костюмы, познакомились с обереговыми и игровыми куклами. В жизни наших предков они имели большое значение. И даже посмотрели, как куклы из соломы могут танцевать, когда по столу стучат более 10 человек. После экскурсии я не удержалась и купила себе одну обереговую тряпочную куклу за 150 рублей.

Скачки на висимском ипподроме и ми-ми-ферма

Самой милой частью экскурсии стало посещение Оленьей фермы. И это был беспроигрышный ход — здесь надо оказаться, чтобы погладить лошадей и кроликов, полюбоваться шикарным хвостом привлекающего паву павлина, покормить альпаку или марала с его красивыми извилистыми пантами (рогами).

«У каждого оленя рога имеют уникальный рисунок. Если мы выберем какого-то оленя, сделаем ему особую бирку и будем каждый год рога сравнивать, то увидим, что рога нынешнего года в точности повторяют рисунок прошлогодних рогов. Вон там стоит пятнистый олень, за маралом. Летом он по-настоящему пятнистый, рыжий и с белыми пятнами. Но зимой становится просто коричневым. Это нужно для маскировки. Он невысокий, ему от хищника убегать по глубокому снегу и обороняться копытами сложно. Единственный шанс у пятнистого оленя быть несъеденным — стать незаметным для хищника. Поэтому зимой он старается по цвету слиться со стволами деревьев, кустами», — рассказывает хозяйка зоофермы Светлана.

На зооферме также можно зимой покататься на хаски, поучаствовать в командных играх и научных экспериментах.

Большое количество зрителей в Висиме в выходные собрали скачки на ипподроме (они проходят каждую вторую субботу). Несколько пар из наездников и рысаков боролись за места на пьедестале. Вместо трибун — андеграундное здание. Несколько минут драйва стоили для пришедших 100 рублей. Нас пустили на территорию бесплатно, правда ставки сделать мы уже не успели.

Пятизвёздочный палаточный лагерь и жареные караси на ужин

Больше всего многие из нас ждали именно заселения в кемпинг «Висимские поляны», организованный резидентом туркластера «Гора Белая». Мы первыми смогли оценить фишки и прелести лагеря, рассчитанного на 20 трёхместных палаток. Для комфорта туристов здесь организовали парковку, мусорные контейнеры в деревянных коробах у каждой палатки, душевые кабинки с горячей водой (насос работает на бензиновом генераторе), два умывальника и туалеты с унитазами. Территория обработана от клещей. И это меня очень порадовало, поскольку из-за пандемии коронавируса я осталась без прививки.

Палатки с ковриками поставили на специальные деревянные платформы. Спать на них оказалось гораздо комфортнее и теплее, чем на неровной и холодной ночью земле. Кстати, палатки, коврики и спальники нам выдали на месте. И мне не пришлось нести на плечах огромный рюкзак, как в прежние времена. Многие участники группы отметили, что создание такого кемпинга — долгожданный шаг в развитии внутреннего туризма на Урале.

«Это одна из самых оборудованных и цивилизованных площадок под палаточный лагерь. Всё сделано очень близко к европейским стандартам тех кемпингов, которые можно видеть в Австрии и Швейцарии в летнее время. Обычно в таких местах люди активно занимаются спортом, проводят какие-то встречи, тренинги, семинары. В будущем здесь будет организована ещё более богатая инфраструктура. Получится достаточно бюджетный и качественный отдых в первую очередь для тех людей, которые не хотят или не могут выезжать за границу, но при этом любят родной Урал. Понимают, что даже наше короткое лето способно подарить новые яркие впечатления», — отметил начальник отдела развития каналов продаж и партнёрской сети АНО УК «Гора Белая» Александр Бажин.

Кормили нас в кемпинге ребята компании «От поля до вилки». Готовили они прямо на поляне. Но это не помешало им накормить нас свекольником, разлитым по стаканчикам, жареными карасями (их поймали в Верхне-Выйском пруду Нижнего Тагила), шашлыками с печёной картошкой, щавелевым салатом, настоящим йогуртом и другой вкусной едой.

«Мы нашли книгу, она уникальная, 1973 года, называется “Уральская кухня”, — рассказали представители кейтеринга “От поля до вилки”. — Оттуда взяли несколько рецептов. В книге, например, подсмотрели рецепт щавелевого салата. Он обалденный, очень освежающий, с кислинкой, прям классный. Салат с редькой тоже рекомендуем. Готовили на улице не впервой. Сложно всегда только собираться на такие выезды, важно ничего не забыть, это очень ответственный этап. А так, работать было легко, у нас только позитивные эмоции остались. Вчера столкнулись с тем, что одна девушка оказалась вегетарианкой, но мы вышли из этой ситуации, приготовили для неё отдельный обед. Возьмём этот момент на заметку. В палаточном лагере мы раньше не были ни разу. Нас очень-очень впечатлили поддоны под палатки. Шутили, что мы оказались в пятизвёздочном палаточном лагере. Прям прикольно-прикольно здесь».

Покатушки на квадроциклах и сапсёрфинг по Висимо-Шайтанскому пруду

Чтобы туристы не заскучали во время отдыха на поляне, резидент туркластера «Гора Белая» запартнёрился с разными развлекательными фирмами. Я впервые села за руль квадроцикла и попробовала себя в сапсёрфинге. Сап — это такая надувная лодка с веслом, при помощи которого и нужно управлять ею. Во время первого заплыва на всех надевают спасательные жители. Попробовать свои силы на сапе могут даже те, кто не умеет плавать. Если вы боитесь упасть в воду, то можно грести веслом, сидя на коленях, не стоя. Но вообще сап, на мой взгляд, достаточно ровный и устойчивый. На рассвете можно отправиться на нём на середину водоёма и устроить себе незабываемый завтрак с купанием. Мне удалось поплавать на сапе по Висимо-Шайтанскому пруду два раза — вечером, перед душевными посиделками у костра под полной луной, и утром в воскресенье, когда большая часть группы ещё отсыпалась. До завтрака Аня Зарубина из школы сапсёрфинга и каякинга «Фокус» провела для нас небольшое занятие по йоге, а потом мы уплыли на сапах подальше от берега и поныряли в воду. Днём мы, отдохнувшие и довольные, разъехались по домам, но до сих пор переписываемся в чатах и вспоминаем удавшийся уикенд.

Уже в середине этой недели только что открывшийся кемпинг посетят новые группы туристов. Создатели туркластера «Гора Белая» привлекли к сотрудничеству не только туроператоров, но и крупные фитнес-клубы. Предполагается, что в дальнейшем многие жители Свердловского и иных регионов будут приезжать на «Висимские поляны» в том числе как участники спортивных марафонов.

«Сегодня прорабатываются партнёрские взаимоотношения с крупнейшими фитнес-центрами Екатеринбурга по организации выездов их клиентов на территорию лагеря и проведению тренировок. Рассматриваются самые разные направления — например, ушу, фитнес, йога, дыхательные техники. Также мы намерены привлечь сюда компании, которые занимаются организацией бизнес-семинаров, тренингов личностного роста. Планируется сотрудничество со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Сейчас компания активно ищет подрядчиков, которые могут покатать на территории лагеря на воздушных шарах, параплане, лошадях, велосипедах, организовать дайвинг-погружение и прочие услуги, интересные нашему туристу. Они изначально будут включаться в стоимость путёвки», — рассказал Александр Бажин.

Отдохнуть в кемпинге можно за 1290 рублей в сутки в будние дни и 1490 рублей в пятницу и выходные. В одной палатке способны разместиться двое взрослых с двумя детьми. В стоимость включена не только палатка, но также спальные мешки с индивидуальными вкладышами и коврики. Если вы приехали в кемпинг со своей палаткой, то аренда места и пользование инфраструктурой лагеря составят только 490 или 790 рублей в сутки. Отдельно можно арендовать мангал с набором шампуров или заказать завтрак с ужином, а также попросить организовать экскурсии по окрестностям.